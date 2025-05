Tötungsdelikt von Hochdorf: War persönlicher Frust der Grund für die Tat?

Leistungsschau in der Wendlinger Stadtmitte Die lokale Wirtschaft zeigt, was sie zu bieten hat

Die Pause war reichlich lange, doch am nächsten Wochenende gibt es in der Wendlinger Stadtmitte wieder eine Leistungsschau. Dabei zeigt die lokale Wirtschaft, was sie kann und was sie tun wird, um die konjunkturelle Krise zu meistern.