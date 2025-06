Tötungsdelikt von Hochdorf: Angeklagter befindet sich in Psychiatrie

1 Am 15. November 2024 war ein 56-jähriger Jogger in Hochdorf getötet werden. Foto: SDMG

Im November wird ein Jogger in Hochdorf getötet. Der mutmaßliche Täter wurde zunächst in Untersuchungshaft gebracht. Doch dort ist er nicht mehr.











Der zweite Prozesstag beginnt anders. Der Angeklagte wird von zwei Männern in Zivil in den Gerichtssaal gebracht. Sie führen ihn zu seinem Platz in Saal Vier des Landgerichts Stuttgart und nehmen dem 25-Jährigen die Handschellen ab. Der afghanische Staatsangehörige soll im November letzten Jahres einen 56-jährigen Jogger in Hochdorf durch Stiche mit einem „mitgeführten Klingenwerkzeug“ getötet haben. Zum Prozessauftakt Mitte Mai wurde er noch von Uniformierten in den Gerichtssaal begleitet. Nun wird er von legerer gekleideten Männern flankiert.