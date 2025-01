Tötungsdelikt in Weissach im Tal: Polizei und Staatsanwaltschaft geben neue Details bekannt

1 Der mutmaßliche Täter hat sich ohne Widerstand festnehmen lassen. Foto: Phillip Weingand

Die Polizei gibt erste Details zum Tötungsdelikt in Weissach im Tal und den Gründen bekannt. Der 23-jährige Beschuldigte sitzt nun in Untersuchungshaft.











Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Aalen haben am Dienstagvormittag den derzeitigen Stand der Ermittlungen zum Tötungsdelikt in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) am Samstagabend bekanntgegeben. Am Wochenende hatte die Polizei gemeldet, dass in der Gemeinde im Raum Backnang zwei Bekannte sich gestritten hätten, dabei sei einer der Männer tödlich verletzt worden.

In einer gemeinsamen Presseerklärung teilte die Polizei nun mit, dass sich der Vorfall im Weissacher Ortsteil Aichholzhof zugetragen habe. Die beiden befreundeten Männer im Alter von 23 Jahren und 24 Jahren hätten sich in der Wohnung des 23-Jährigen aufgehalten und seien in Streit geraten. In dessen Verlauf habe der 23 Jahre alte Mann mit einem metallischen Gegenstand auf seinen ein Jahr älteren Bekannten eingeschlagen. Der 24-Jährige sei dabei so schwer verletzt worden, dass er noch am Tatort starb.

Nichtiger Anlass löste Streit aus

„Der Grund für den Streit war eine Lappalie“, sagte dazu der Polizeisprecher Robert Silbe am Dienstag. „Aus irgendwelchen Gründen ist die Sache dann eskaliert.“ Die befreundeten Männer hätten sich gegenseitig geschlagen, schließlich habe der 23-Jährige zu dem Gegenstand gegriffen und auf den Freund eingedroschen, bis dieser sich nicht mehr gerührt habe.

„Der Beschuldigte hat dann selbst den Rettungsdienst alarmiert, aber dieser konnte dem 24-Jährigen nicht mehr helfen“, erklärte Robert Silbe. Informationen dazu, ob die beiden Männer betrunken waren, gab es bisher nicht.

Der 23-Jährige habe sich dann von der Polizei ohne Widerstand festnehmen lassen. Er wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, der den durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Beschuldigte befindet sich nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.