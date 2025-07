Tödlicher Einsatz: Bluttat und Polizeischüsse im Stuttgarter Osten

1 Spurensicherung am Tatort in der Ostendstraße. Foto: Sebastian Steegmüller

Ein Verletzter und ein getöteter mutmaßlicher Angreifer – in der Ostendstraße in Stuttgart ermittelt die Polizei am frühen Dienstagmorgen auf Hochtouren.











Link kopiert

Aufregung am frühen Dienstagmorgen im Stuttgarter Osten – am Ende mit einem Toten und einem Schwerverletzten. Nach ersten Erkenntnissen soll es in einer Lokalität in der Ostendstraße nahe der Haltestelle Wagenburgstraße zu einer Auseinandersetzung und Bluttat gekommen sein. „Der Vorfall hat sich gegen 1.50 Uhr abgespielt“, bestätigt Polizeisprecherin Kara Starke. Nähere Informationen zu den Hintergründen und Beteiligten könne es erst zu einem späteren Zeitpunkt geben. Zeugen berichten von schreienden Personen, die am Tatort geflüchtet seien. Es heißt, ein Mann sei mit einem Messer angegriffen worden.

Im Innenhof an der Ostendstraße sollen Schüsse abgegeben worden sein. Foto: Sebastian Steegmüller

Allerdings hat der Zwischenfall noch einen zweiten Teil: Nach Informationen unserer Zeitung soll die Polizei, die ganz in der Nähe ihr Revier hat, recht schnell am Schauplatz des Geschehens eingetroffen sein. Der Einsatz verlagerte sich über die Straßenseite in einen grünen Innenhof. Dort sollen Beamte Schüsse abgegeben haben. Eine Anwohnerin berichtet, vorher sei noch gerufen worden: „Bleiben Sie stehen!“ Dabei ist zu vermuten, dass die Schussabgaben einem Flüchtigen gegolten haben könnten – der zuvor womöglich auch die verfolgenden Polizeibeamten bedroht haben könnte.

In diesen Fällen ermittelt nicht die Polizeibehörde selbst, sondern das übergeordnete Landeskriminalamt. Nach Informationen unserer Zeitung hat es in der ersten Phase in der Lokalität eine schwer verletzte Person gegeben. Beim späteren Polizeieinsatz und der Schussabgabe soll dann ein Beteiligter tödlich verletzt worden sein. Das LKA bestätigte zunächst nur eine vorangegangene Auseinandersetzung, die zum Schusswaffengebrauch geführt habe. Hierbei dürfte erfahrungsgemäß geprüft werden, ob die Stuttgarter Polizisten die Schüsse in einer Notwehr- oder Nothilfesituation abgegeben haben, um einen potenziellen Angreifer zu stoppen.

Erst am vergangenen Donnerstag hatte es einen tödlichen Einsatz in Wangen im Kreis Göppingen gegeben. Bei der versuchten Festnahme eines 27-Jährigen soll dieser die Polizeibeamten mit einem Messer angegriffen haben, die daraufhin geschossen haben sollen. Der Mann starb noch am Unfallort.