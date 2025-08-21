Tötungsdelikt in Reutlingen: 58-Jähriger tötet seine Mutter mit einem Messer

1 In Reutlingen soll ein Mann seine Mutter mit einem Messer getötet haben. Foto: Markus Lenhardt/dpa

In Reutlingen soll ein 58-Jähriger seine Mutter umgebracht haben. Er wurde festgenommen und in einer Klinik untergebracht.











In Reutlingen steht ein 58 Jahre alter Mann im Verdacht, seine Mutter getötet zu haben. Laut Angaben der Polizei soll der Mann die Frau am Mittwochabend in deren Wohnung mit einem Messer so schwer verletzt haben, dass sie trotz notärztlicher Hilfe noch vor Ort starb.

Der Tatverdächtige zog sich nach der Tat auf den Balkon des Gebäudes zurück und versuchte, die durch Anwohner alarmierten Einsatzkräfte am Zutritt der Wohnung zu hindern. Diese mussten sich daraufhin gewaltsam Zutritt verschaffen. Die Einsatzkräfte versorgten das Opfer und überwältigten anschließend den Tatverdächtigen, der offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand war.

Pfefferspray musste eingesetzt werden

Der 58-Jährige leistete erheblichen Widerstand, sodass auch Pfefferspray eingesetzt werden musste. Fünf Beamte erlitten leichte Verletzungen, einer war anschließend nicht mehr dienstfähig.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der Tatverdächtige am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser ordnete die Unterbringung in einer psychiatrischen Fachklinik an. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und zum Motiv der Tat dauern an.