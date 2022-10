60-Jährige in Wohnung getötet – Angehöriger in U-Haft

Tötungsdelikt in Lörrach

1 Die Polizei nahm den Verdächtigen fest. (Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Eine 60 Jahre alte Frau wird in Lörrach in einer Wohnung getötet. Ein 34 Jahre alter Angehöriger kommt in Untersuchungshaft. Die Hintergründe.















Link kopiert

Ein 34 Jahre alter Mann soll eine 60 Jahre alte Familienangehörige in einer Lörracher Wohnung getötet haben. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Laut Mitteilung der Polizei von Donnerstag, wird er verdächtigt ihr in der Nacht mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen zu haben.

Beamte konnten den 34-Jähriger nach kurzer Flucht in der Nähe der Wohnung festnehmen. Ein Amtsrichter erließ Haftbefehl wegen des Verdachts auf einen Tötungsdelikt. Nähere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.