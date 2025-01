Tötungsdelikt im Rhein-Neckar-Kreis: Vergiftung von Schäferhund könnte Motiv für Bluttat sein

Getötete Mieterin in Stuttgart-Ost Stuttgarter Soko ermittelt mutmaßlichen Mörder

In einer Mietwohnung im Stuttgarter Osten ist am Freitag die Leiche einer 25-Jährigen gefunden worden – sie wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Soko Chalet der Stuttgarter Kripo ist nun in ihrem Bekanntenkreis fündig geworden.