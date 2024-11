Tötungsdelikt in Göppingen: Mann durch Stiche tödlich verletzt

Tötungsdelikt in Göppingen

9 Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Montagabend im Einsatz. Foto: SDMG/SDMG / Kern

Ein bislang unbekannter Mann ist in Göppingen durch Stiche tödlich verletzt worden. Das Gewaltdelikt habe sich in einer „geschlossenen Räumlichkeit“ ereignet, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Notruf sei am Montagabend um 19.43 Uhr eingegangen.

Die Polizei war mit zahlreichen Kräften im Einsatz, hieß es weiter. Die Spurensicherung habe ihre Arbeit am Tatort in der Nacht abgeschlossen. Weitere Angaben machte der Polizeisprecher nicht, auch nicht zu einem möglichen Tatverdächtigen oder einer Tatwaffe.

Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden. Zusammenhänge mit anderen Tötungsdelikten in der jüngsten Vergangenheit in Göppingen sind nach derzeitigem Stand nicht gegeben. Anfang Oktober war ein Mann durch Schüsse in einer Bar getötet worden. Der Täter ist noch auf der Flucht.