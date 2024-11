Tötungsdelikt in Esslingen: Hunderte Menschen gedenken bei Trauermarsch gestorbenem Luca

12 Der Trauerzug verlief durch die Innenstadt von Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Freunde des getöteten Luca gedachten am Samstag mit einem großen Trauermarsch an den 31-Jährigen. Der Zug startete am Bahnhof, ging durch die Altstadt und endete am Tatort, wo die Trauernden noch lange schweigsam standen.











Link kopiert

In Gedenken an den getöteten Luca sind am Samstagnachmittag Hunderte durch die Esslinger Altstadt gezogen. Der 31-Jährige wurde vor knapp zwei Wochen mit einer selbst gebauten Waffe erschossen.

Der Täter zündete auch das Haus an, in dem er als Mieter und Luca als Sohn des Vermieters wohnten. Der Trauermarsch begann am Bahnhof, verlief quer durch die Innenstadt und endete vor dem abgebrannten Haus, wo Luca ums Leben kam.

Viele weinten auf den Straßen von Esslingen

Über dem Zug lag ein lautes Schweigen. Viele weinten und umarmten sich. Auch den Passanten, die wussten, warum dieser Zug durch die Stadt ging, war die Betroffenheit ins Gesicht geschrieben.

Luca wird von seinen Freunden als ausgesprochen weltoffen, liebevoll und lebenslustig beschrieben. „Er war der liebste Mensch überhaupt“, sagt sein Freund Alexander Sirras. Wie er hatten auch andere Plakate gerfertig, die von den Freunden stumm durch die Straßen getragen wurden. „Du fehlst“, sagte eines, „Wir vermissen dich“, ein anderes, „Licht auf Luca“, stand auf einem Dritten.

Viele Kerzen wurden vor dem Tatort in Esslingen angezündet. Foto: Roberto Bulgrin

Obwohl unter den Freunden und bei dem Vater von Luca viel Unverständnis dafür herrscht, dass die Behörden die Wohnung des Täters nicht vor der Tat durchsuchten, obwohl bekannt war, dass er eine Waffe hatte und auch Morddrohungen ausgesprochen hatte, verlief der Zug – wie angekündigt – in einem stillen Gedenken an das Opfer.

Am Tatort wurden zahlreiche Kerzen und Blumen niedergelegt. Auch als die Veranstaltung, die von der Polizei dezent begleitet wurde, beendet war, blieben viele noch lange stehen und dachten an den Verstorbenen oder beteten für ihn und seine Freundin, die schwer verletzt wurde. „Es ist gut, dass so viele kamen“, sagte Sirras. Das helfe. Der Schock wirke nach. „Ich denke ununterbrochen an ihn. Wenn ich schlafen gehe, wenn ich aufwache. Man lebt von Tag zu Tag. Es tut gut, mit Freunden darüber zu reden.“

Anfang Dezember wird Luca in Esslingen beerdigt

Das Gedenken wird weitergehen. Anfang Dezember wird Luca in Esslingen beerdigt. Er arbeitete in einer Kaffeerösterei. Der Inhaber erklärte, er werde eine Marke nach Luca benennen.

Ein Teil der Einnahmen aus dieser Marke sollen an Menschen gehen, die eine Therapie beziehungsweise eine Zwangstherapie benötigen. Dokumente, die unserer Zeitung vorliegen, deuten darauf hin, dass der Täter stark gestört war.