Tötungsdelikt in Ebersbach

Ermittlungen während der Feiertage haben laut den Ermittlern den Verdacht auf das nähere Familienumfeld gelenkt.

Die Partnerin, die mit dem getöteten Imam nach islamischem Recht verheiratet war, hatte angegeben, zwei Unbekannte hätten auf ihren Mann eingeschlagen. Nun ist sie selbst in Haft.

Ulm/Ebersbach - Die Tötung eines 26-jährigen Imam aus Pakistan vor einer Woche in Ebersbach/Fils (Baden-Württemberg) geht möglicherweise auf das Konto seiner Lebenspartnerin und seines Bruders.

Die Polizei hat die beiden festgenommen. Sie befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.

Der Imam war am Montag vergangener Woche mit seiner 30 Jahre alten Lebensgefährtin spazieren, als sich ihnen nahe einer Unterführung zwei dunkel gekleidete und maskierte Männer näherten. Nach weiteren Angaben der Frau gingen die Unbekannten auf das Paar los und schlugen auf den 26-jährigen Pakistaner ein. Die Frau selbst überstand den Angriff mit leichten Verletzungen, ihr Partner starb noch am Tatort.

Wohnungen der Verdächtigen durchsucht

Während der Ermittlungen habe sich jedoch ein Verdacht gegen die Lebenspartnerin des Getöteten und dessen Bruder ergeben, hieß es am Montag. Daraufhin seien Durchsuchungsbeschlüsse erlassen worden. Am Samstag habe die Polizei die Wohnung des Getöteten und seiner Lebenspartnerin durchsucht. Dort habe auch der Bruder des getöteten Mannes gelebt. Außerdem habe die Polizei eine Wohnung im Ostalbkreis durchsucht, wohin die deutsche Partnerin des Opfers „einen Bezug hatte“. Dabei habe die Polizei mutmaßliche Beweismittel sichergestellt.

Die Auswertung dauert nach Angaben der Behörden zurzeit noch an. Laut Obduktion ist der junge Imam am Montag vor Weihnachten bei einem Spaziergang auf einem Schotterweg an der Fils gegen 18 Uhr durch massive Schläge gegen den Kopf getötet worden.