Ein Mann besucht am Samstagabend seine 86-jährige Mutter in deren Wohnung in Bad Cannstatt. Er findet die Frau leblos vor, ein Arzt kann nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Kripo hat eine Sonderkommission eingerichtet.















Eine 86 Jahre alte Frau ist am Samstagabend tot in ihrer Wohnung in der König-Karl-Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt gefunden worden. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und geht von einem Tötungsdelikt aus.

Wie die Polizei meldet, hatte der Sohn der 86-Jährigen seine Mutter gegen 21.30 Uhr leblos in ihrer Wohnung aufgefunden. Ein herbeigerufener Arzt konnte nur noch den Tod der Seniorin feststellen. Erste Untersuchungen vor Ort ergaben, dass die Frau wohl Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, weshalb die Kriminalpolizei Stuttgart eine Sonderkommission eingerichtet hat.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Frau zuletzt am Donnerstag lebend gesehen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit völlig unklar, die Ermittlungen dauern an. Die Entscheidung über eine Obduktion steht noch aus.