Tötungsdelikt in Bad Cannstatt

1 Eine Woche nach der Bluttat in diesem Haus an der König-Karl-Straße meldet die Kripo einen Ermittlungserfolg. Foto: red/Sebastian Steegmüller

Der gewaltsame Tod einer 86-Jährigen in ihrer Wohnung in Bad Cannstatt ist offenbar geklärt. Die Seniorin war vor einer Woche in der König-Karl-Straße mit massiven Verletzungen entdeckt worden, nachdem Nachbarn sich Sorgen gemacht hatten. Als dringend tatverdächtig gilt ein 53-Jähriger. Der hatte noch bis vor kurzem selbst im Haus gewohnt.