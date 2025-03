Töpfern gilt als das neue Yoga: Warum sich eine Kreativ-Tour durch den Kreis Esslingen lohnt

Dienstag und Mittwoch Warnstreik in Esslingen – Kitas und Busverkehr betroffen

Beschäftigte der Stadt Esslingen sind aufgerufen, am Dienstag und am Mittwoch die Arbeit niederzulegen. An den Streiktagen fallen zahlreiche Buslinien aus. Zudem könnten Kitas geschlossen bleiben.