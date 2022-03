Tödlicher Vorfall in Wernau

1 Der Vorfall ereignete sich gegen 21.45 Uhr im Bereich des Wernauer Bahnhofes. Foto: SDMG/ Kaczor

Ein 27-jähriger Mann ist in der Nacht zum Freitag in Wernau von einem Zug erfasst und getötet worden.















In der Nacht zum Freitag musste die Zugstrecke zwischen Wendlingen und Plochingen für mehrere Stunden gesperrt werden. Ein 27-jähriger Mann hatten sich nach Angaben der Polizei in Selbsttötungsabsicht vor den durchfahrenden Regionalexpress geworfen und war dabei ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.45 Uhr im Bereich des Wernauer Bahnhofes. Bis kurz vor Mitternacht war die Zugstrecke in beiden Richtungen nicht befahrbar.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/