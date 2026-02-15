Tödlicher Unfall: Von Auto auf Schlitten gezogen - Elfjähriger stirbt

1 Bei einem tödlichen Unfall in Kuchelmiß stirbt ein elf Jahre alter Junge. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Kuchelmiß - Ein Elfjähriger ist in Mecklenburg-Vorpommern bei einem Unfall mit einem Schlitten gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am Vormittag der selbstgebastelte Schlitten hinter ein Auto gespannt und gezogen, wie die Polizei mitteilte. Auf dem Schlitten saßen der 11-Jährige und ein 13-Jähriger sowie ein 11 Jahre altes Mädchen. Bei einem Fahrmanöver soll der 37 Jahre alte Autofahrer die Kontrolle über das Auto verloren haben, woraufhin der Schlitten mit einem Holzstapel kollidierte.

Dabei wurde der Junge so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle im Landkreis Rostock starb. Die zwei anderen Kinder wurden leicht verletzt. Gegen den Fahrer, der laut Polizei mit keinem der Kinder verwandt ist, wird wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung ermittelt. Zur weiteren Ermittlung der Unfallursache in der Nähe der Gemeinde Kuchelmiß kam ein Sachverständiger zum Einsatz.

Tödlicher Unfall auch in Österreich - 13-Jährige stirbt

Auch in Österreich war es zu einem tödlichen Rodelunfall gekommen. Während eines Skilagers einer Münchner Schule in Österreich starb eine 13-Jährige, wie die Polizei in Salzburg mitteilte. Eine gleichaltrige Schülerin wurde bei dem Unglück im Skigebiet Rauris schwer verletzt. Die Schülergruppe war am Donnerstagvormittag auf der Rodelbahn Kreuzboden bei Rauris unterwegs.

Die beiden kamen nach Angaben der Polizei von der Piste ab und prallten gegen einen Baum. Eines der Mädchen sei etwa 16 Meter tief über steiles Gelände im Wald abgestürzt, hieß es. Die Schülerin wurde mit einem Helikopter in die Universitätsklinik Salzburg geflogen, wo sie an ihren schweren Verletzungen starb.