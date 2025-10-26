Tödlicher Unfall in Stuttgart-West: Stadtbahn erfasst Fußgänger – 28-Jähriger stirbt

1 Der Unfall mit einer Straßenbahn in Stuttgart endete für einen 28 Jahre alten Mann tödlich. Foto: Stella Maris Culture/Stella Maris Culture

Ein 28-Jähriger wird in Stuttgart-West von einer Stadtbahn erfasst und stirbt noch am Unfallort. Wie kam es zu dem Unglück? Ein Gutachter ermittelt.











Bei einem Stadtbahnunfall am Samstagabend in Stuttgart-West ist ein Fußgänger tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 28-Jährige den Gleisbereich überqueren und wurde dabei von der Bahn erfasst.

Der Unfall ereignete sich um 23.27 Uhr an der Schloßstraße, auf Höhe der Hausnummer 110, als eine Stadtbahn der Linie U2 mit dem Mann kollidierte. Der Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Unfallgutachter klärt Stadtbahnunfall in Stuttgart auf

Die Fahrgäste der Stadtbahn, die in Richtung Botnang unterwegs war, blieben unverletzt. Um den Unfallhergang genauer zu untersuchen, ordnete die Staatsanwaltschaft Stuttgart die Hinzuziehung eines Unfallgutachters an.

Während der Unfallaufnahme war die Schloßstraße in diesem Bereich sowohl für den Stadtbahnverkehr als auch für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-4100 bei der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart zu melden.