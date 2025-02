Tödlicher Unfall in Stuttgart: Mann vom eigenen Auto überrollt

Tödlicher Unfall in Stuttgart

1 Der Wagen rollte nach dem Parken den Hang hinab. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Am Mittwoch kommt ein 71 Jahre alter Mann im Stuttgarter Norden bei einem Unfall ums Leben. Beim Parken rollt sein Auto los und überrollt ihn.











Ein Autofahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall im Stuttgarter Norden ums Leben gekommen. Sein eigenes Auto überrollte den 71-Jährigen, nachdem er es zum Parken abgestellt hatte.

Der Mann stürzt beim Aussteigen, als der Wagen losrollt

Der Mann hatte das Auto laut der Polizei gegen 16.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Am Tazzelwurm abgestellt. Als er ausstieg, rollte der Wagen auf dem abschüssigen Gelände los. Der Mann stürzte, als der Wagen sich bewegte, und geriet unter das Auto. Er wurde zwischen dem Fahrzeug und dem Boden eingeklemmt.

Das Auto rollte weiter und schleifte den Mann etwa 60 Meter weit mit. Erst an einer Böschung am Rand des Parkplatzes zur Parlerstraße hin blieb der Wagen stehen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, meldet die Polizei.