Tödlicher Unfall in Stuttgart: Lkw erfasst Fußgängerin – Frau stirbt

1 Tödlicher Unfall in Stuttgart-Degerloch: Bei einem Zusammenprall mit einem Lkw ist eine Frau ums Leben gekommen. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

In Stuttgart-Degerloch kommt es am Montagmorgen zu einem tödlichen Unfall. Eine Frau wird von einem Lkw auf einem Fußgängerüberweg erfasst und stirbt. Was bislang bekannt ist.











Link kopiert

Eine Frau ist am Montagmorgen bei einem Unfall in Stuttgart-Degerloch von einem Lkw erfasst worden und gestorben.

Nach Angaben der Polizei wollte die 90-jährige Fußgängerin gegen 9 Uhr die Epplestraße überqueren, als es zum Unfall kam. Die Frau starb aufgrund ihrer schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Der Verkehr ist an der Kreuzung mit einer Ampelschaltung geregelt. Laut Polizei wird derzeit ermittelt, wie es dennoch zu dem Unfall kommen konnte – nach ersten Erkenntnissen sei die Frau wohl bei Rot über die Fußgängerampel gelaufen, heißt es in dem Bericht.

Lkw kommt erst nach mehreren Metern zum Stehen

Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, wollte der 59-jährige Lkw-Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge von der Epplestraße aus nach links auf die B27 abbiegen. Noch vor dem Abbiegen sei der Lkw auf der Linksabbiegerspur gegen die Frau geprallt, die gerade über einen Fußgängerüberweg lief. Der Lkw sei erst nach mehreren Metern zum Stehen gekommen.

Die Polizei ermittelt derzeit, wie es an der Kreuzung trotz Ampeln zu dem Unfall kommen konnte. Foto: Fotoagentur Stuttgart /Andreas Rosar

Ein Gutachter war im Auftrag der Staatsanwaltschaft vor Ort, um den Unfallhergang nachzuvollziehen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben – und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0711/89904100.

Unfallstelle in Stuttgart-Degerloch mit Flatterband abgesperrt

Neben Polizeibeamten waren auch Rettungssanitäter und Feuerwehr im Einsatz. Die Einsatzkräfte spannten unter anderem mehrere Sichtschutzplanen auf, um den Unfallort abzuschirmen. Die Polizei sperrte einen großen Bereich der Straße mit Flatterband ab. Auch Treppen hinab zur Stadtbahn-Haltestelle Degerloch waren teilweise für Fußgänger gesperrt, da der Fußgängerüberweg nahezu direkt an die Haltestelle der Stadtbahn anschließt.

Der betroffene Streckenabschnitt der Epplestraße an der B27-Kreuzung war während der Unfallaufnahme am Montagvormittag gesperrt. Der Verkehr staute sich auf einigen Nebenstraßen. Auf den Stadtbahnverkehr gab es laut Polizei keine Auswirkungen.