Tödlicher Unfall in Sindelfingen: Betonträger stürzt auf Mercedes-Baustelle ab – Lkw-Fahrer stirbt

1 Ein Fahrer eines Betonmischers ist bei einem Unfall auf dem Werksgelände von Mercedes in Sindelfingen ums Leben gekommen. Foto: Marijan Murat/dpa

Ein tragischer Unfall in Sindelfingen: Ein Betonträger stürzt auf einen Lkw und tötet den Fahrer. Was bisher bekannt ist.











Link kopiert

Ein 53 Jahre alter Mann ist am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall in Sindelfingen (Kreis Böblingen) getötet worden. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilt, geschah der Unfall auf dem Werksgelände von Mercedes-Benz.

Das Unfallopfer war demnach am Donnerstag gegen 7.10 Uhr mit seinem Betonmischer in der Béla-Barényi-Straße unterwegs. Er habe gerade den Beton aus seinem Lastwagen abgeliefert gehabt und sei dabei gewesen, vom Werksgelände zu fahren. Mit der Oberkante des Betonmischers soll er laut Staatsanwaltschaft einen Betonträger gestreift haben. Dieser habe in etwa dreieinhalb Metern Höhe von einem Rohbau aus über die Fahrbahn geragt.

53-Jähriger stirbt bei Unfall

Durch die Kollision mit dem Betonmischer sei der rund 25 Tonnen schwere Betonträger aus seiner Verankerung gerissen worden und auf das Fahrerhaus des Lastwagens gestürzt. Der 53-jährige Fahrer wurde offenbar eingeklemmt. Er habe so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch vor Ort gestorben sei.

Die Staatsanwaltschaft schätzt den Schaden am Betonmischer auf rund 60 000 Euro. Die Höhe des Schadens am Rohbau sei noch nicht bekannt.

Mercedes-Benz baut neue Lackiererei

Aktuell laufen laut Polizei die regulären Ermittlungen durch die Verkehrspolizei. Auch die Berufsgenossenschaft sei beteiligt, da es sich um einen Arbeitsunfall handele. Dabei gehe es unter anderem um Fragen wie die Vermeidbarkeit des Unfalls und die Umstände auf der Baustelle.

Auf dem Gelände des Sindelfinger Mercedes-Werks wird seit April in direkter Nachbarschaft zur Factory 56 eine hochmoderne, 170 000 Quadratmeter große Lackiererei gebaut. 2028 soll diese als besonders nachhaltig beworbene Lackieranlage planmäßig in Betrieb gehen.