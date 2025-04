Tödlicher Unfall in Reutlingen: 55-Jähriger stürzt mit E-Scooter und stirbt

1 Der Mann stürzte schwer von seinem E-Scooter und erlag später einen Verletzungen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Jens Büttner

Ein Mann ist am Samstagabend mit einem E-Scooter unterwegs. Er stürzt aus unklaren Gründen. Obwohl Zeugen sofort erste Hilfe leisten, stirbt der Mann im Krankenhaus.











Nach einem Sturz mit einem E-Scooter in Reutlingen ist ein 55 Jahre alter Mann an seinen schweren Verletzungen gestorben. Auf einer leicht abfallenden Straße kam er am Samstagabend mit dem Roller von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Der Mann stürzte demnach und blieb neben der Straße liegen. Passanten leisteten Erste Hilfe, alarmierte Rettungskräfte brachten den 55-Jährigen den Angaben zufolge in ein Krankenhaus.

Der Mann habe trotz Helms so schwere Kopfverletzungen erlitten, dass er diesen im Krankenhaus erlegen sei. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern laut Polizei zunächst an. Dabei werde auch der E-Scooter einer technischen Untersuchung unterzogen.

Zahl der E-Scooter-Unfälle um ein Drittel gestiegen

Immer mehr Menschen in Baden-Württemberg nutzen E-Scooter - und immer mehr Menschen bauen Unfälle damit. Roller waren im vergangenen Jahr in 1.465 Verkehrsunfälle verwickelt, knapp 33,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Sieben Menschen kamen mit einem E-Roller ums Leben, vier mehr als im Jahr zuvor.