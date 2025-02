Tödlicher Unfall in Remseck am Neckar: Beifahrerin kommt bei missglücktem Überholmanöver ums Leben

Tödlicher Unfall in Remseck am Neckar

7 Bei dem Unfall kam eine 65-jährige Frau ums Leben. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Ein 65-Jähriger will am Dienstag in Remseck einen Traktor überholen und übersieht dabei offenbar einen entgegenkommenden Mercedes – mit fatalen Folgen.











Eine 65 Jahre alte Frau ist am Dienstag bei einem schweren Unfall in der Neckartalstraße (Landesstraße 1100) in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ums Leben gekommen. Sie saß als Beifahrerin im VW des ebenfalls 65 Jahre alten mutmaßlichen Unfallverursachers. Dieser sowie zwei 76 und 73 Jahre alte Insassen eines beteiligten Mercedes erlitten schwere Verletzungen.

Wie die Ludwigsburger Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart berichtet, war der 65-jährige VW-Fahrer gegen 11.30 Uhr in der Neckartalstraße aus Richtung Stuttgart kommend unterwegs. Auf Höhe eines Sportplatzes überholte er einen Traktor und übersah dabei wohl den entgegenkommenden Mercedes, in dem der 76-Jährige am Steuer saß. Der VW kollidierte dabei frontal mit dem Mercedes.

Beifahrerin stirbt trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen

Die Beifahrerin im VW erlitt so schwere Verletzungen, dass sie trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Der VW-Fahrer sowie der 76-jährige Mercedes-Fahrer und seine 73 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf insgesamt etwa 45.000 Euro. Sowohl der VW als auch der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Neben Polizei, Rettungsdienst und Notarzt war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Neckartalstraße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden, die angrenzende Bahnstrecke zeitweise ebenfalls. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Gutachter zur Klärung des genauen Unfallhergangs beauftragt.