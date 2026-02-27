1 Bei einem Unfall in Murrhardt kam ein Motorradfahrer am Donnerstag ums Leben (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Silas Stein

Tödlicher Unfall bei Murrhardt: Ein Motorradfahrer stirbt nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto. Auch ein zweiter Biker kann nicht mehr bremsen.











Bei einem Verkehrsunfall in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) ist am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 49-Jährige gegen 15.30 Uhr die Landesstraße L1149 vom Teilort Kirchenkirnberg in Richtung Fornsbach. In einer Rechtskurve geriet er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem VW zusammen, der von einem 52-Jährigen gefahren wurde und einen Anhänger zog.

Ein hinter dem 49-jährigen Biker fahrender, 58-jähriger Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Auch er stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Die Unfallstelle musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Polizei schätzt den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden auf rund 40.000 Euro.