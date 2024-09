Tödlicher Unfall in Merklingen: Motorradfahrer stürzt und prallt gegen Sprinter

1 Der Unfall ereignete sich am Freitag am Merklinger Ortsrand. Foto: SDMG//Dettenmeyer

Beim Einbiegen auf die Simmozheimer Straße im Weil der Städter Ortsteil Merklingen kollidiert ein Sprinter mit einem Motorradfahrer, der noch am Unfallort seinen Verletzungen erliegt.











Im Weil der Städter Ortsteil Merklingen ist es am Freitagmorgen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Das bestätigt das zuständige Polizeipräsidium in Ludwigsburg. Gegen 7 Uhr war ein 30-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Simmozheimer Straße in Fahrtrichtung Simmozheim unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte ein 68-Jähriger mit seinem Mercedes-Sprinter von der Neckarstraße kommend nach links auf die Simmozheimer Straße abbiegen. Wie die Polizei vermutet, übersah er dabei den 30-Jährigen. Dieser habe daraufhin stark abgebremst, sei mit dem Motorrad umgekippt, auf der Seite liegend über den Asphalt gerutscht und gegen den Mercedes geprallt. Dabei zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu, denen er noch an der Unfallstelle erlag.

Der 68-Jährige blieb unverletzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15 000 Euro. Die Polizei sperrte die Straße bis 13.20 Uhr.