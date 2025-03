Tödlicher Unfall in Ludwigsburg: OB Knecht: „Wir sind alle bestürzt. Wie können Menschen so gewissenlos sein?

7 OB Knecht ist nach dem Unfall bestürzt. Foto: Werner Kuhnle

Die Stadtverwaltung in Ludwigsburg reagiert mit einer Stellungnahme auf den mutmaßlichen Raserunfall am Donnerstag auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg.











Der Tod zweier unbeteiligter Frauen, die Opfer eines mutmaßlich illegalen Autorennens in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg wurden, machen Stadt und Stadtverwaltung fassungslos. Das verdeutlich eine Stellungnahme am frühen Freitagmittag. „Diese Tat ist furchtbar. Wir sind alle bestürzt. Wie können Menschen so gewissenlos sein?“, fragt Oberbürgermeister Matthias Knecht. Er legte am Unfallort einen Trauerstrauß ab.