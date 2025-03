Tödlicher Unfall in Ludwigsburg: Möglicher zweiter Fahrer ist identifiziert

1 An der Unfallstelle werden viele Blumen und Kerzen abgelegt. Foto: Werner Kuhnle /

Die Ermittlungen der Polizei zur Todesfahrt in Ludwigsburg haben zur Identifizierung einer weiteren Person geführt. Diese steht im Verdacht, möglicherweise die zweite Mercedes S-Klasse gefahren zu haben.











Link kopiert

Nach der Todesfahrt am vergangenen Donnerstag in Ludwigsburg, bei der zwei junge Frauen starben, blieb die Frage nach dem Fahrer der zweiten Mercedes S-Klasse, mit dem sich der Unfallfahrer mutmaßlich ein Autorennen geliefert hatte. Ist er inzwischen gefasst? Hinweise in den sozialen Netzwerken deuteten darauf hin, unsere Zeitung berichtete.

Bei dem Unfall kamen zwei unbeteiligte Frauen ums Leben. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Am Sonntagabend gibt dann auch die Polizei via Pressemitteilung bekannt: „Die intensiven Ermittlungen führten zwischenzeitlich zur Identifizierung einer weiteren Person, die im Verdacht steht, möglicherweise die zweite Mercedes S-Klasse gefahren zu haben und an dem verbotenen Autorennen beteiligt gewesen zu sein. Die Verifizierung des Tatverdachts ist derzeit eine der zahlreichen Aufgaben der Ermittlungsgruppe. Die Person befindet sich nicht in Untersuchungshaft.“

Die Ermittlungsgruppe „Urban“ arbeite weiter unter Hochdruck an der Aufklärung des Sachverhalts und wird am Montag personell nochmals aufgestockt werden, teilt die Polizei weiter mit.

Die Polizei bittet in dem Zuge, keine Spekulationen insbesondere zu der Person, die den zweiten Mercedes gefahren hat, anzustellen – das erschwere die Arbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft. In den sozialen Netzwerken werden seit Donnerstag hitzige Debatten mit Tausenden Kommentaren geführt.