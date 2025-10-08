Tödlicher Unfall in Hessen: Paar stirbt bei Frontalzusammenstoß – Kind schwer verletzt

1 Ein Rettungshubschrauber war auch im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Julian Stratenschulte

Nach einem Unfall in Hessen sterben zwei Menschen, ein Kind wird schwer verletzt. Wie es zu dem Frontalzusammenstoß kam, ist noch unklar.











Ein Paar ist bei einem Verkehrsunfall nordwestlich von Frankfurt am Main ums Leben gekommen - ein Kind überlebte schwer verletzt. Laut Polizei geriet das Auto am Nachmittag bei Weinbach in einer Kurve in den Gegenverkehr. Der Wagen sei mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen, ins Schleudern geraten und frontal gegen einen Pritschenwagen im Gegenverkehr geprallt. Beide Fahrzeuge fingen sofort Feuer.

Ersthelfer retteten den Angaben zufolge den Mann und das Kind schwerstverletzt aus dem Wagen. Beide wurden mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen, wo der Mann später starb. Auch die Frau, laut Polizeisprecher die Mutter des Kindes, starb an den Folgen des Unfalls. Drei weitere Personen wurden verletzt.