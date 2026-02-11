Todesfahrt in Esslingen: Ampel zeigte seit 30 Sekunden Rot, Auto des Angeklagten beschleunigte – warum?
1
Der Angeklagte (links) muss sich vor dem Amtsgericht Esslingen wegen eines Unfalls in Esslingen-Weil mit drei Toten verantworten. Foto: Marijan Murat/dpa

Im Oktober 2024 erfasst ein Autofahrer auf dem Gehweg eine Mutter und ihre beiden kleinen Söhne. Die drei Fußgänger sterben. Am ersten Prozesstag schweigt der Angeklagte.

Ungewohnter Medienrummel in Saal Eins des Amtsgerichts Esslingen. Kameras surren. Fotografen mit teilweise zwei, drei Kameras um den Hals verrenken sich für gute Aufnahmen. Etwa 20 Medienvertreter sind vor Ort. Auch das öffentliche Interesse ist groß. Dicht gedrängt sitzen Besucher in zwei langen Stuhlreihen. Manche weinen offen. Andere wischen sich verstohlen die Tränen weg. Weitere Zuschauer verlassen zwischendurch – wohl von Gefühlen überwältigt – den Gerichtssaal. Verhandelt wird wegen des Verkehrsunfalls im Oktober 2024 in Esslingen-Weil, bei dem eine Frau und ihre beiden kleinen Söhne zu Tode kamen.

