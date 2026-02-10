Tödlicher Unfall in Esslingen-Weil: Drei Fußgänger tot – Prozess gegen Autofahrer beginnt

1 Im Oktober 2024 hat ein Autofahrer wohl aufgrund eines Fahrfehlers eine 39-Jährige und ihre kleinen Söhne tödlich erfasst. Foto: Roberto Bulgrin

Im Oktober 2024 werden eine Mutter und ihre beiden Söhne in Esslingen-Weil von einem Auto erfasst und sterben. Am Dienstag beginnt der Prozess gegen den Fahrer.











Der schreckliche Unfall im Oktober 2024 hat nicht nur in Esslingen große Bestürzung und Trauer ausgelöst. Eine Mutter und ihre beiden Kinder wurden im Stadtteil Weil auf dem Gehweg von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Am Mittag des 10. Februars beginnt vor dem Esslinger Amtsgericht der Prozess gegen den Fahrer.

Aufgrund ihrer Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart im vergangenen Jahr Anklage gegen den mittlerweile 55-Jährigen erhoben. Dem Mann werden demnach fahrlässige Tötung in drei tateinheitlichen Fällen sowie fahrlässige Körperverletzung zur Last gelegt. In dem Verfahren sollen mehrere Zeugen gehört und auch ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Bislang sind drei weitere Verhandlungstage geplant. Ein Urteil wird Ende März erwartet.

Mutter und Söhne sterben auf dem Weg zum Fußballtraining

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Fahrer vor, kurz vor einer Ampel mit seinem Auto auf den Gehweg gefahren zu sein. Grund hierfür soll ein Fahrfehler des Mannes gewesen sein, wie die Staatsanwaltschaft damals mitteilte. Die 39-jährige Frau und ihre beiden Söhne im Alter von sechs und drei Jahren wurden durch den Aufprall so schwer verletzt, dass für sie jede Hilfe zu spät kam. Sie starben auf Höhe des Sportparks Weil. Hier sollten die Kinder zum Fußballtraining gehen.

Ein Fahrer eines anderen Fahrzeugs wurde bei dem Unfall durch umherfliegende Teile leicht verletzt. Laut toxikologischem Gutachten stand der Autofahrer zum Unfallzeitpunkt nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Rauschmitteln.

Nach dem Unfall hatten Anwohner kritisiert, dass in der Weilstraße, wo der Unfall passiert war, viel zu schnell gefahren werde. Daraufhin führte die Stadt Esslingen im Dezember 2024 eine neue Tempo-30-Zone zwischen der Württembergstraße und der Bushaltestelle Sportpark Weil ein.