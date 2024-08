Tödlicher Unfall in Erkenbrechtsweiler: Polizei hält medizinische Ursache für wahrscheinlich

1 Ein 62-Jähriger war bei dem schweren Unfall in Erkenbrechtsweiler mit einem Muldenkipper gegen einen Baulastwagen geprallt. Der 62-Jährige starb noch am Unfallort. Foto: 7aktuell

Ein 62-Jähriger ist am 30. Juli in Erkenbrechtsweiler mit einem Muldenkipper frontal gegen einen Bau-Lastwagen gefahren und gestorben. Die Polizei sieht eine medizinische Unfallursache als wahrscheinlich an. Aber das Gutachten steht noch aus.











Link kopiert

Wie die Polizei mitteilt, erscheint „nach derzeitigem Stand der Ermittlungen eine medizinische Ursache des tödlichen Unfalls am 30. Juli in Erkenbrechtsweiler am wahrscheinlichsten“. Das Gutachten stehe aber noch aus. Bis wann es vorliegt, konnte der Sprecher nicht sagen. Bei dem Unfall war ein 62-Jähriger mit einem Muldenkipper gegen einen Lastwagen geprallt. Der Mann starb am Unfallort. Der Lkw-Fahrer wurde schwer, drei Bauarbeiter wurden leicht verletzt. Medizinische Ursache würde bedeuten, dass der 62-Jährige vor dem Unfall zum Beispiel einen Infarkt erlitten oder aus anderen Gründen das Bewusstsein verloren hatte.