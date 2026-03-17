Tödlicher Unfall in Ehningen: 16-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit VW
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Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Ehningen gestorben. Foto: SDMG

Am Dienstagnachmittag kommt es in Ehningen (Kreis Böblingen) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Motorradfahrer stirbt. Das ist bisher bekannt.

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall in Ehningen (Kreis Böblingen) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr.

Demnach befuhr der Jugendliche die Straße von Mauren nach Ehningen, als er in einer scharfen Kurve mit einem entgegenkommenden VW zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Motorrad in den Grünstreifen geschleudert. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

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Der 16-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Rettungsdienst brachte die 41-jährige VW-Fahrerin und ein Kleinkind, das sich ebenfalls im Fahrzeug befand, vorsorglich in ein Krankenhaus. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Straße von Mauren nach Ehningen war mehrere Stunden lang vollständig gesperrt. Das Motorrad und der VW mussten abgeschleppt werden.