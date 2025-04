Tödlicher Unfall im Kreis Karlsruhe: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit Auto

1 Die Radfahrerin starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Eine Radfahrerin stößt auf einer Landstraße mit einem Auto zusammen. Die Frau wird tödlich verletzt. Die Polizei vermutet, sie habe das Auto übersehen.











Eine 35 Jahre alte Radfahrerin ist im Kreis Karlsruhe mit einem Auto zusammengestoßen und ums Leben gekommen. Sie sei am Mittag bei Karlsbad-Ittersbach (Kreis Karlsruhe) auf einem Radweg entlang einer Landstraße unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. In einem Einmündungsbereich wollte sie demnach eine andere Straße überqueren. Hierbei habe sie vermutlich ein Auto übersehen.

Das Auto erfasste die Radfahrerin laut Polizei seitlich. Nach dem Zusammenprall wurde sie in den Grünstreifen geschleudert. Die Radfahrerin starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Der 35-jährige Autofahrer sei leicht verletzt worden. Die betroffene Straße sei zwischenzeitlich teils gesperrt worden. Geschätzt wurde der Sachschaden von der Polizei auf etwa 20.000 Euro.