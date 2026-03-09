Tödlicher Unfall im Kreis Esslingen: 20-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

5 Auf der Kreisstraße 1203 zwischen Schlierbach und Ohmden kam es am Montag zu einem tödlichen Unfall. Foto: SDMG

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Schlierbach und Ohmden ist am Montag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Er war in einer Kurve in den Gegenverkehr gerutscht.











Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist am Montag auf der Kreisstraße 1203 zwischen Schlierbach und Ohmden (Kreis Esslingen) tödlich verunglückt. Gegen 17.40 Uhr verlor der junge Mann auf dem Weg in Richtung Ohmden in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Kawasaki. Die Polizei geht davon aus, dass der 20-Jährige wohl zu schnell unterwegs war.

Wie die Polizei mitteilt, rutschte die Kawasaki mitsamt dem Fahrer in den Gegenverkehr. Dort wurde der 20-Jährige von einem entgegenkommenden VW Tiguan einer 61-Jährigen erfasst. Der 20-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche durch andere Verkehrsteilnehmer und alarmierte Rettungskräfte starb er noch an der Unfallstelle.

Genauen Umstände des Unfalls werden untersucht

Die Verkehrspolizei Esslingen untersucht gemeinsam mit einem Gutachter, den die Staatsanwaltschaft Stuttgart beauftragt hat, die genauen Umstände des Unfalls. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Kreisstraße zeitweise gesperrt werden.