Tödlicher Unfall bei Ohmden: 20-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

Die Verkehrspolizei Esslingen untersucht die genauen Umstände des Unfalls. (Symbolbild)

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Schlierbach und Ohmden ist am Montag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Er war in einer Kurve in den Gegenverkehr gerutscht.











Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist am Montag auf der Kreisstraße 1203 zwischen Schlierbach und Ohmden (Kreis Esslingen) tödlich verunglückt. Gegen 17.40 Uhr verlor der junge Mann auf dem Weg in Richtung Ohmden vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Kawasaki, wie die Polizei mitteilte.

Das Motorrad rutschte samt Fahrer in den Gegenverkehr, wo beide von einem entgegenkommenden VW Tiguan einer 61-Jährigen erfasst wurden. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche durch Verkehrsteilnehmer und die alarmierten Rettungskräfte starb der 20-Jährige noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Die Verkehrspolizei Esslingen untersucht die genauen Umstände des Unfalls zusammen mit einem von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beauftragten Gutachter. Nach derzeitigem Stand entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro. Derzeit dauern die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge noch an, weshalb der Verkehr umgeleitet wird. (Stand: 22.15 Uhr)