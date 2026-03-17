Tödlicher Unfall bei Ehningen: 16-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit VW

7 Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall zwischen Mauren und Ehningen gestorben. Foto: SDMG

Am Dienstagnachmittag kommt es bei Ehningen (Kreis Böblingen) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Motorradfahrer stirbt.











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Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Mauren und Ehningen (Kreis Böblingen) ums Leben gekommen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen, ereignete sich der Unfall gegen 16.10 Uhr.

Der 16-Jährige war laut Polizeibericht mit seinem Leichtkraftrad in Fahrtrichtung Ehningen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Motorrad wohl in den Grünstreifen geschleudert. Der Jugendliche erlitt schwerste Verletzungen, denen er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen wenig später an der Unfallstelle erlag. Die 40-jährige VW-Fahrerin und ein mitfahrendes Kleinkind blieben laut Polizei nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Gutachter bestellt. Die Kreisstraße 1001 war für die Unfallaufnahme bis etwa 20 Uhr vollständig gesperrt.