Tödlicher Unfall bei Balingen: Autos stoßen frontal zusammen – ein Toter und ein Schwerverletzter

1 Für den 40-jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Zwei Autos stoßen am späten Sonntagabend im Zollernalbkreis aus ungeklärter Ursache frontal zusammen. Ein Fahrer stirbt, der andere wird schwer verletzt.











Link kopiert

Bei einem Verkehrsunfall bei Balingen (Zollernalbkreis) ist ein Mann gestorben und ein weiterer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen am späten Sonntagabend zwei Autos auf der Bundesstraße 463 in Richtung Albstadt (Zollernalbkreis) aus ungeklärter Ursache frontal zusammen. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrer, ein 40-Jähriger und ein 22-Jähriger, in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Der 40-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Die Feuerwehr befreite den anderen Fahrer aus seinem Auto. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei hat in Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Sie versucht nun, den Hergang zu rekonstruieren.