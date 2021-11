Verkehrskontrolle in Ilsfeld Polizei findet 15 Kilogramm Marihuana in Auto

Eine 38-Jährige und ihr 34 Jahre alter Beifahrer geraten am Dienstag in Ilsfeld in eine Polizeikontrolle. Die Beamten entdecken im Auto insgesamt drei Müllsäcke, in denen sich kiloweise Marihuana befindet.