Tödlicher Unfall auf Mercedes-Werksgelände: Frau wird von Bus überrollt

1 Das Mercedes-Werk in Sindelfingen: Für eine 56-Jährige kam dort am Montag jegliche Hilfe zu spät. Foto: SDMG/ /Dettenmeyer

Eine 56-Jährige wurde am Montag auf dem Gelände des Mercedes-Werkes in Sindelfingen von einem Bus überrollt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch nicht klar. Das Unternehmen äußert großes Bedauern.











Auf dem Werksgelände von Mercedes-Benz in Sindelfingen hat sich am Montag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Den Angaben zufolge wurde eine 56-jährige Frau von einem Bus erfasst und überrollt, der im Werksverkehr genutzt wird. Die Frau erlag an noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der 55 Jahre alte Busfahrer musste vor Ort psychologisch betreut werden.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 13 Uhr. Wie die Polizei ausführt, war die 56-Jährige mit einem 57 Jahre alten Mann an einer der Haltestellen auf dem Gelände aus dem Bus gestiegen. Der 55-jährige Busfahrer drehte im Bereich eines Parkplatzes um und fuhr dieselbe Straße entlang, allerdings nun in die entgegensetzte Richtung. Währenddessen überquerten die Frau und der Mann laut Polizei diese Straße und wurden hierbei aus bislang nicht geklärten Umständen von dem Bus erfasst.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Frau geriet unter die Räder und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Mann stürzte im Anschluss an die Kollision zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde vom werksinternen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat zur Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter bestellt. Die Ermittlungen dauern an.

In einer kurzen Stellungnahme bestätigt Mercedes-Benz den Unfall auf dem Gelände. Das Bedauern sei groß, vermeldet ein Pressesprecher. Die behördlichen Ermittlungen werde das Unternehmen vollumfänglich unterstützen.