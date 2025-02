Tödlicher Unfall auf der A8: 18-Jähriger fährt ungebremst ins Heck eines Sattelzugs und stirbt

1 Für den 18-jährigen Citroën-Fahrer kam jede Hilfe zu spät: Er starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: imago/Steffen Schellhorn

Ein 18-jähriger Fahrer verunglückt tödlich bei einem Unfall mit einem Sattelzug auf der A8 bei Merklingen. Die Autobahn muss für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden.











Link kopiert

Ein 18-jähriger Citroën-Fahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) tödlich verunglückt. Um 7.32 Uhr befand sich der 18-Jährige mit seinem Citroën Jumper auf der Autobahn in Fahrtrichtung München. Kurz nach der Anschlussstelle Merklingen, bei Kilometer 140, wechselte er vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen, auf dem ein 65-jähriger Fahrer eines Scania-Sattelzugs unterwegs war. Aus bislang ungeklärten Gründen kollidierte der junge Mann ungebremst mit dem Heck des Aufliegers.

Für den 18-Jährigen kam jede Hilfe zu spät; er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Aufgrund der Unfallaufnahme musste die A8 in Richtung München für etwa eine Stunde vollständig gesperrt werden, was zu einem kilometerlangen Stau führte. Ab 8.37 Uhr war der linke Fahrstreifen wieder befahrbar, und ab 10.14 Uhr konnte auch der mittlere Fahrstreifen wieder genutzt werden.

Ein Abschleppdienst entfernte den stark beschädigten Citroën, während der Sattelzug fahrbereit blieb. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Vorfall aufgenommen und schätzt den Gesamtschaden auf rund 37.000 Euro.