Tödlicher Unfall am Olgaeck: Anklage gegen Fahrer des Unfallautos erhoben – war er fahruntüchtig?

1 Der Unfall ereignete sich im Mai 2025. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Anfang Mai fährt ein Autofahrer zur Feierabendzeit auf den Fußweg vor einer Haltestelle. Eine Frau stirbt, acht Menschen werden teils schwer verletzt. Nun soll der Fahrer vor Gericht.











Link kopiert

Nach dem tödlichen Unfall nahe einer Straßenbahn-Haltestelle in der Stuttgarter Innenstadt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Fahrer des Unfallautos erhoben. Die Behörde wirft dem 43 Jahre alten Mann fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung in acht Fällen sowie fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs vor. Er soll sich nach dem Willen der Staatsanwaltschaft vor dem Amtsgericht verantworten.

Der Mann soll bei dem Vorfall Anfang Mai im Bereich der Straßenbahn-Haltestelle Olgaeck nahe der Stuttgarter Innenstadt mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in den Fußgängerbereich der Haltestelle gefahren sein, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Dabei sei eine 46-jährige Frau getötet worden, zudem seien acht Fußgänger teils schwer verletzt worden.

Bei dem Unfall war eine 46-jährige Frau getötet worden. Foto: SDMG

Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft wegen vorangegangenen Betäubungsmittel- und Arzneimittelkonsums zum Zeitpunkt des Unfalls fahruntüchtig gewesen sein.

Verteidiger: Nur „Restkonzentration von Substanzen festgestellt“

Man habe bereits ein unabhängiges medizinisch-wissenschaftliches Gutachten eingeholt, teilte der Verteidiger des Unfallfahrers mit. „Der Unfallfahrer hat am Unfalltag weder Medikamente noch Drogen eingenommen“, sagte Friedrich Sebastian Fülscher einer Mitteilung zufolge. Man stelle fest, dass lediglich eine Restkonzentration von Substanzen festgestellt worden sei. Zudem sei keinesfalls wissenschaftlich gesichert, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen den festgestellten Abbausubstanzen und dem Unfall bestehe.

Für seinen Mandanten vergehe kein Tag, an dem er nicht an die Betroffenen denke. „Mein Mandant würde alles tun, um diesen schwärzesten Tag seines Lebens und die damit verbundenen Folgen für alle Betroffenen ungeschehen zu machen“, teilte der Verteidiger mit.