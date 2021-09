1 Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag. Foto: 7aktuell/Daniel Jüptner

Nach dem tödlichen Unfall auf der B 313 in Nürtingen, der in der Nacht auf Samstag das Leben eines jungen Mannes forderte, wird nun das Blut des Opfers untersucht. Der 18-Jährige könnte alkoholisiert gewesen sein.

Nürtingen - Der junge Mann, der in der Nacht auf Samstag in Nürtingen die Bundesstraße 313 überquert hat und dabei von einem Taxi erfasst und tödlich verletzt wurde, hatte möglicherweise Alkohol getrunken. „Das Ergebnis der Blutuntersuchung steht noch aus“, sagt Michael Schaal, der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen. Die Staatsantwaltschaft hat nach seinen Worten eine Blutuntersuchung bei dem Toten angeordnet. „Bis das Ergebnis vorliegt, wird es wohl noch länger dauern“, sagt Schaal. Es könne aber sein, dass der 18-Jährige alkoholisiert gewesen sei.

Gutachter im Einsatz

„Wir wissen nicht, was den jungen Mann dazu bewogen hat, verbotenerweise die Bundesstraße zu überqueren“, sagt Schaal. Der junge Mann hatte offenbar plötzlich vor dem Taxi gestanden, das gegen 1.40 Uhr in Richtung Metzinger Straße unterwegs war. Dort, wo der 18-Jährige die Bundesstraße überqueren wollte, sind die Fahrbahnen durch eine Mittelleitplanke aus Beton getrennt. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein Gutachter soll nun gemeinsam mit der Polizei klären, wie es zu dem Zusammenstoß mit dem Taxi gekommen ist. Der Taxifahrer stand nach dem Unfall unter Schock und konnte zunächst nicht vernommen werden.