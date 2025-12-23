Tödlicher Sturz: Deutscher stirbt nach Sturz auf roter Piste in Österreich

Deutscher stirbt nach Sturz auf roter Piste in Österreich

1 Der Oberbayer wurde nach dem tödlichen Sturz auf der roten Piste von Einsatzkräften geborgen. (Symbolbild) Foto: Liebl Daniel/Tiroler Tageszeitung/dpa

Tödlicher Unfall auf der roten Piste: Trotz schneller Rettung stirbt ein 41-jähriger Mann aus Bayern im Skigebiet Steinplatte im Tirol. Was Zeugen über den Hergang berichten.











Waidring - Ein 41-jähriger Skifahrer aus Bayern ist bei einem Unfall im Skigebiet Steinplatte in Tirol tödlich verunglückt. Er stürzte auf einer roten Piste und erlitt dabei tödliche Kopfverletzungen, wie die Polizei Salzburg mitteilte.

Zeugen zufolge war der geübte Skifahrer mit hoher Geschwindigkeit talwärts unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Rettungskräfte leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, konnten dem Mann jedoch nicht mehr helfen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Ein Polizeihubschrauber brachte den Toten ins Tal. Laut Polizei wurden an der Ausrüstung keine technischen Mängel festgestellt. Weitere Maßnahmen wurden nicht angeordnet.