Tödlicher Streit in Hochdorf: Verdacht erhärtet sich – 24-Jähriger in Untersuchungshaft

1 Polizisten sichern am Freitag die Umgebung des Tatorts in Hochdorf im Kreis Esslingen. Foto: dpa/Marius Bulling

Nach dem tödlichen Angriff in Hochdorf im Kreis Esslingen ist der Tatverdächtige in Haft genommen worden. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen.











Link kopiert

Weitere Hinweise haben den Tatverdacht gegen einen 24-Jährigen erhärtet, der am Freitag nach einem Streit in Hochdorf (Kreis Esslingen) einen 56-Jährigen tödlich verletzt haben soll. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde der Mann am Samstag in Untersuchungshaft genommen.

Der Verdächtige soll am Freitagmittag in der Kirchheimer Straße einen 56-Jährigen im Streit mit einem noch nicht genauer bekannten scharfen Gegenstand tödlich verletzt haben.

Im Anschluss soll er zu Fuß in Richtung Wernau/Notzingen geflüchtet sein, die Polizei konnte ihn jedoch wenig später bei der Fahndung aufgreifen und als Verdächtigen identifizieren. Weitere Hinweise hatte die eingerichtete Sonderkommission dann ebenfalls auf die Spur des 24-Jährigen geführt.

Sonderkommission ermittelt Hintergründe – Zeugen gesucht

Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar. Am Samstag berichtete die Polizei jedoch, dass vor dem tödlichen Streit keine Verbindung zwischen den beiden Männern bestanden habe. Auch zu der Unterkunft für Asylbewerber, in deren Nähe sich die Tat abgespielt hatte, haben beide Männer nach derzeitigen Informationen keinen Bezug.

Eine Sonderkommission mit 36 Ermittlern soll nun die Hintergründe klären. Die Polizei hofft in diesem Zusammenhang auch weiterhin auf Zeugenhinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 0 702 1 / 50 10 entgegengenommen.