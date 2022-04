Tödlicher S-Bahn-Unfall in Wiesbaden

Tödliches Unglück in Wiesbaden: Als ein sehbehinderter Mann und sein Blindenhund Gleise in Wiesbaden überqueren wollen, werden beide von einer S-Bahn erfasst.















Ein von einem Blindenhund begleiteter sehbehinderter Mann ist in Wiesbaden beim Überqueren eines Bahnübergangs von einer S-Bahn überfahren und getötet worden. Der 74 Jahre alte Fußgänger und auch sein Hund starben noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei am Montag mit.

Das Unglück ereignete sich demnach an einem halbbeschrankten Bahnübergang, dessen Schranken zur Unfallzeit geschlossen gewesen seien. Der Lokführer habe trotz einer Notbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können.