Tödlicher Raserunfall in Ludwigsburg: 32-Jähriger Unfallfahrer in U-Haft – Polizei schaltet Hinweisportal

1 Für die beiden Frauen kam jede Hilfe zu spät. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Bei einem illegalen Rennen in Ludwigsburg kommen zwei unbeteiligte Frauen ums Leben, der mutmaßliche Unfallverursacher sitzt mittlerweile in U-Haft. Der andere Raser ist noch immer flüchtig, die Polizei sucht weiterhin Zeugen.











Nach dem illegalen Autorennen in Ludwigsburg, bei dem am Donnerstagabend zwei unbeteiligte junge Frauen ums Leben gekommen waren, wurde der 32-jährige mutmaßliche Unfallverursacher in ein Gefängnis eingewiesen. Außerdem hat die Ludwigsburger Polizei ein Online-Hinweisportal geschaltet. Der zweite an dem Rennen beteiligte Fahrer ist weiterhin auf der Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, hatten sich die beiden Fahrer der Mercedes S-Klassen gegen 20 Uhr ein illegales Autorennen in der Schwieberdinger Straße geliefert. Das Fahrzeug des 32-jährigen Türken kollidierte dabei mit dem Ford, in dem die beiden 22 und 23 Jahre alten Frauen saßen. Für die beiden kam jede Hilfe zu spät. Der andere Mercedes konnte kurze Zeit später nahe der Unfallstelle festgestellt werden, von den Insassen fehlt bislang allerdings jede Spur.

Haftrichter schickt 32-Jährigen in U-Haft

Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde festgenommen, sein Führerschein beschlagnahmt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 32-Jährige am Freitag einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge in zwei tateinheitlichen Fällen und wies den Mann in ein Gefängnis ein.

Die Ermittlungsgruppe Urban beim Polizeipräsidium Ludwigsburg bittet nach wie vor Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/6869-555 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Die Trauer um die beiden getöteten Frauen ist groß. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Außerdem schaltete die Polizei auch ein Online-Hinweisportal, über das nicht nur Zeugenhinweise, sondern auch Dateien wie Bilder, Screenshots sowie Videosequenzen hochgeladen werden können. Das Hinweisportal, das auch anonym genutzt werden kann, ist unter https://bw.hinweisportal.de/ zu erreichen.