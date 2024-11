Tödlicher Mietstreit in Esslingen: Tatverdächtiger offenbar kein unbeschriebenes Blatt

8 In die Nachbarhäuser dürfen die Bewohner erst wieder zurück, wenn klar ist, dass die Statik stimmt. Foto: dpa

Einen Tag nach dem tödlichen Mietstreit in Esslingen werden immer mehr Details zu den Hintergründen bekannt. So gibt es Erkenntnisse zu dem Tatverdächtigen und der Waffe, mit der er den Sohn des Vermieters erschossen haben soll.











Einen Tag nach dem tödlichen Mietstreit in Esslingen kommen weitere Details zur Tat ans Licht. Der Täter hat nach derzeitigem Erkenntnisstand seine Tatwaffe selbst gebaut und besaß keinen Waffenschein. Das bestätigte die Polizei am Freitagnachmittag. Der 61-jährige Mann, selbst Mieter in dem Haus in der Esslinger Altstadt, soll mit der Waffe zunächst den Sohn des Vermieters und danach sich selbst getötet haben. Ursächlich für den Tod der beiden Männer sind nach Angaben der Polizei die Schüsse mit der selbst gebastelten Waffe – und nicht das Feuer, welches der 61-Jährige in dem Haus gelegt haben soll.