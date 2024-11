Tödlicher Mietstreit in Esslingen: Der Vater äußert sich zum Tod seines Sohnes – und kritisiert die Behörden

15 Der getötete Luca S. – die Familie des Opfers ist damit einverstanden, dass unsere Zeitung das Foto zeigt. Foto: StZN/privat

Nach dem gewaltsamen Tod des 31-jährigen Luca S. ist Esslingen geschockt. Ein 61-jähriger soll den Sohn seines Vermieters und sich selbst erschossen, außerdem das Haus angezündet haben. Jetzt äußert sich erstmals der Vater des Opfers.











Rolf S. hat am 14. November von einem Tag auf den anderen alles verloren. Seinen Sohn Luca (31), der von einem Mieter in seinem Haus in der Esslinger Innenstadt erschossen wurde, bevor er sich selbst das Leben nahm; sein Haus, weil der 61-jährige Tatverdächtige es angezündet hat und damit auch fast alle Habseligkeiten von Rolf S. zerstörte, der in dem Haus ganz oben wohnte und von Polizei und Feuerwehr gerettet werden konnte. Die Kleider, die er trägt, haben ihm Freunde gegeben.