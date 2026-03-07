Tödlicher Bergunfall in Tirol: Deutscher stürzt bei Skitour 370 Meter in den Tod

1 Sein Tourenpartner blieb unverletzt und wurde per Hubschrauber ins Tal gebracht. (Symbolbild) Foto: -/BERGRETTUNG SALZBURG/APA/dpa

Ein Ausflug in die Tiroler Berge endet tragisch: Ein 43-jähriger Skitourengänger stürzt am Thaneller ab. Wie es zu dem Unglück kam.











Link kopiert

Ein deutscher Skitourengeher ist am Samstag bei einem Bergunfall in Tirol ums Leben gekommen. Der 43-Jährige sei bei der Abfahrt vom Thaneller Gipfel gestürzt und rund 370 Meter in die Tiefe gefallen, teilte die Polizei nach Angaben der Nachrichtenagentur APA mit.

Der Mann aus Bayern war am Samstagmorgen mit einem 51 Jahre alten Begleiter zu einer Tour auf den gut 2300 Meter hohen Gipfel aufgebrochen. Bei der Abfahrt sei er dann im steilen Gelände verunglückt. Sein Tourenpartner blieb unverletzt und wurde per Hubschrauber ins Tal gebracht.