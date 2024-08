Tödlicher Badeunfall in Friedrichshafen: 59-Jähriger nach Bad im Bodensee gestorben

Tödlicher Badeunfall in Friedrichshafen

1 In Friedrichshafen ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Für einen Badegast kam jede Hilfe zu spät (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 59-jähriger Mann geht am Mittwoch im Bodensee schwimmen. Nach Zeugenaussagen bekommt er gesundheitliche Probleme. Rettungskräfte kämpfen um sein Leben - vergeblich.











Ein tödlicher Badeunfall hat sich am Mittwoch in Friedrichshafen ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war ein 59-jähriger Mann auf Höhe des Strandbades Friedrichshafen zum Schwimmen in den Bodensee gestiegen. Dort bekam er nach Zeugenaussagen gesundheitliche Probleme. Über Notruf wurden die Wasserschutzpolizei sowie Rettungskräfte von DLRG, Feuerwehr und DRK alarmiert.

Die zuerst eintreffenden Polizeibeamten brachten den schwergewichtigen Mann zusammen mit einem Kollegen vom Zoll mit dem Boot der Wasserschutzpolizei an Land. Dort begannen sie sofort mit der Reanimation. Der herbeigerufene Notarzt konnte wenig später jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.