Tödlicher Arbeitsunfall in Tannhausen

1 Der 73-Jährige kam bei dem Arbeitsunfall ums Leben. (Symbolfoto) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein 73-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall in Tannhausen von Futtermittel verschüttet worden. Der verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.















Bei einem Arbeitsunfall im Ostalbkreis ist ein 73-Jähriger gestorben. Der Mann war laut Polizei am Dienstagnachmittag in Tannhausen mit Arbeiten in dem überdachten Silo beschäftigt, als er von der Silage verschüttet wurde.

Mit Silage wird durch Gärung konserviertes Futtermittel für Nutztiere bezeichnet. Vor Ort konnte der alarmierte Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.