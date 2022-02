Tödlicher Arbeitsunfall in Rottenburg

1 Der Verletzte starb noch an der Unglücksstelle. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Ein 59 Jahre alter Mann ist mit einem 20 Tonnen schweren Bagger auf einem Baustellengelände in Rottenburg unterwegs, als er einen 53-Jährigen erfasst – mit tödlichen Folgen.















Rottenburg - Ein 53 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall auf einem Baustellengelände im Rottenburger Stadtteil Kiebingen (Kreis Tübingen) ums Leben gekommen. Ein 20 Tonnen schwerer Radbagger hatte den 53-Jährigen erfasst und überrollt.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 59-Jähriger gegen 14.30 Uhr mit dem Radbagger auf dem geschotterten Baustellenbereich zwischen der Arthur-Junghans-Straße und der Bahnlinie tätig. Als er rückwärts fuhr, übersah er offenbar eine Gruppe, die am Rand des Geländes stand. Dabei erfasste er den 53-Jährigen, der mit der Bauaufsicht beschäftigt war, mit seinem Bagger, wodurch der Mann zu Boden stürzte und überrollt wurde. Das Opfer erlitt schwerste Verletzungen. Ein Rettungsdienst sowie ein Notarzt behandelten den Mann an Ort und Stelle, doch sie konnten ihn nicht mehr retten. Der Mann starb kurze Zeit später an der Unglücksstelle.

In die Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen wurde ein Sachverständiger eingeschalten. Außerdem kamen Vertreter der Berufsgenossenschaft Bau und des Gewerbeaufsichtsamts an den Unglücksort. Zur Betreuung der Zeugen des tragischen Unfalls und der Angehörigen war der Notfallnachsorgedienst im Einsatz. Zudem war die Feuerwehr zur Unterstützung ebenfalls ausgerückt. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers fertigte Luftaufnahmen.